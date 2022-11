Extern en onafhankelijk onderzoek naar ’werkomstandigheden’ DWDD

„Het onafhankelijke onderzoek moet gaan over wat er precies is gebeurd achter de schermen bij DWDD, welke signalen er zijn geweest en wat er met die signalen is gedaan. Uiteraard is hierbij van groot belang dat de betrokken medewerkers worden gehoord en dat het onderzoek recht doet aan hun belangen”, aldus de omroep.

Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag, riep zondag in het tv-programma Buitenhof op tot een onafhankelijk onderzoek naar wat er is misgegaan bij DWDD. Wat betreft de aanpak in de toekomst kon ze zich voorstellen dat de NPO daarvoor verantwoordelijk zou zijn. Maar „terugkijken” ziet ze liever belegd „verder weg bij de omroepwereld, omdat het zo onafhankelijk mogelijk moet”.

Minister van Staat Winnie Sorgdrager, die de commissie grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector leidt, noemde ze als iemand die zo’n onderzoek zou kunnen doen. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid ziet ze als optie.