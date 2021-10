Dennis Weening woedend: ’Een of andere klootzak heeft onze lieve poes aangereden’

De presentator steekt zijn woede niet onder stoelen of banken. „Een of andere klootzak heeft net onze lieve poes aangereden en is gewoon doorgereden”, schrijft hij op Instagram. „Ze is dood.”

Niet veel later richt Dennis, die een foto deelt van de overleden poes, zich tot de bestuurder van de auto. „En ga mij nou niet vertellen dat je dat niet hebt gemerkt toen je haar aanreed! Ook gewoon doorrijden! Sorry, ik ben zo boos.”

Kitty komt uit het asiel en is door Coco, de dochter van Dennis, uitgekozen toen ze vier jaar was. „Zij heeft haar die naam gegeven. En ik ben geen kattenmens, maar van haar hield ik.”

Ook Stella, de vrouw van Dennis, is geraakt door het verlies van Kitty en klimt in de pen. Met weinig vleiende woorden laat ze haar emoties de vrije loop: „Vuile teringlijer die mijn Kitty heeft doodgereden! Ik hoop dat je rot in de hel!”