Nicki Minaj aangeklaagd voor plagiaat om nummer uit 2014

Johnson zegt dat de beat in het nummer I Lied hetzelfde is als in zijn lied onmysleeve, dat hij in september 2011 uitbracht. De muzikant klaagt zowel Minaj als producer Mike Will Made It aan voor het stelen van zijn werk. Johnson zegt dat hij I Lied pas in 2022 voor het eerst hoorde en toen direct zijn eigen werk herkende. Hij eist een schadevergoeding en wil de erkenning voor de bijdrage die hij zou hebben geleverd aan I Lied.

Minaj zou volgens een bron echter helemaal niet betrokken zijn geweest bij het bedenken van de beat. „Nicki is een tekstschrijver, dus claims over de productie moeten bij de juiste partij worden aangekaart.”