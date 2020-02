René van Kooten verwerkt turbulent jaar in nieuwe plaat

Het was de bedoeling dat de plaat vorig jaar al werd gemaakt. Maar het leven van de zanger en zijn vrouw kwam op de kop te staan toen hun dochter Sophie drie maanden te vroeg werd geboren. „Ik zat vorig jaar vooral in ziekenhuizen en had totaal geen ruimte in mijn hoofd om een plaat te maken”, bekende Van Kooten in het programma ’t Wordt nu laat.

Nu is dat anders, voegt hij daar meteen aan toe. „Ik merk dat die hele plaat een soort verwerking geworden is voor het afgelopen jaar. Het is niet een-op-een te merken, maar wat wij hebben meegemaakt zit overal wel een beetje in.”

Het thema van het nog titelloze nieuwe album is de ’circle of life’, vertelt hij. „Er zit hoop in, het leven en geboren worden. Maar ook het donkere, uitzichtloze waar ik in zat toen ik bang was om mijn vrouw en dochter te verliezen. Ik probeer al die emoties in de muziek te vatten.”

De musicalster noemt Radiohead als een belangrijke inspiratiebron voor zijn nieuwe plaat. Het is nog niet duidelijk wanneer het album uitkomt.