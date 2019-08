Miley Cyrus brengt eerste nummer uit na breuk

Hoewel de 26-jarige Miley niet expliciet zegt dat het nummer is geïnspireerd door haar ex, doet de tekst en de timing van Slide Away dit wel vermoeden. „Zet je eroverheen, we zijn geen 17 meer. Ik ben niet meer wie ik was. Je zei dat alles is veranderd. Je hebt gelijk, ik ben nu volwassen”, zingt ze onder meer.

De zangeres en de 29-jarige acteur maakten zaterdag bekend uit elkaar te gaan na een huwelijk van nog geen jaar. Daarvoor hadden ze al tien jaar een knipperlichtrelatie.