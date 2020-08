Eefje de Visser: ’Ik wil hier iets waardevols uit halen’

Eefje de Visser en haar band, die voor de helft uit Nederlanders en voor de helft uit Belgen bestaat, spelen een intieme show op het lege festivalterrein in Biddinghuizen. „Ik mis het grote publiek enorm, schouder aan schouder, elkaar versterken. Dat vind ik cool aan concerten, dat je elkaar voelt en versterkt”, vertelt de 34-jarige zangeres.

Ze is blij dat haar band al een publiek heeft en daarmee platen verkoopt. „Voor kleinere artiesten is deze tijd verschrikkelijk. Voor ons zal het niet direct fataal zijn, maar ik denk niet dat mensen beseffen hoe groot deze sector is en hoeveel mensen er in werken.” Wel benadrukt ze dat deze crisis niet te lang moet duren, omdat er veel geld en tijd in een tour zit. „Dat kunnen we nu niet terugverdienen. Veel mensen hebben voor weinig geld gewerkt.”

Nieuw publiek

Het Lowlands-optreden wordt ook uitgezonden op tv. Daar is de band blij mee, want zo kunnen ze toch een nieuw publiek bereiken. „Dat valt deze zomer namelijk weg, nu de festivals niet doorgaan”, vertelt Eefje.

De band heeft begin jullie een concertfilm uitgebracht, die te zien was in Nederlandse filmzalen. Langzaam begint de agenda van Eefje en haar band weer op gang te komen, maar het is mondjesmaat. „Ik ben weer plannen aan het smeden. Nieuwe muziek schrijven en maken, ideeën bedenken. Ik wil hier toch iets waardevols uit halen.”

Het optreden van Eefje de Visser is op zaterdag 29 augustus om 23.00 uur op NPO3 te zien. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus zijn de Lowlands-streams te zien op de website van NPO 3FM.