Kendall Jenner al jaren aan de tequila

„Ik ben al bijna vier jaar bezig om de de lekkerste tequila te maken”, vertelt Kendall op sociale media. „3,5 jaar later denk ik dat we na tientallen smaaktesten, uitstapjes naar onze distilleerderij, anonieme deelnames aan wereldproefwedstrijden en winnen, het eindelijk gelukt is. Dit is het enige dat we het afgelopen jaar gedronken hebben en ik kan niet wachten tot iedereen ervan kan genieten zoals wij al hebben gedaan.”

Wanneer 818 Tequila daadwerkelijk in de schappen ligt, maakt ze niet bekend maar, het zal wel ’snel’ zijn.

Kim Kardashian, de zus van Kendall, is ondanks dat ze niet vaak drinkt erg enthousiast over de tequila. „Zo trots op je! Ik was geen drinker tot ik 818 probeerde. De hele dag door tequilashots!”, reageert ze.