Premium Het beste van De Telegraaf

’Angelina Jolie grijpt nu FBI aan in strijd om voogdij’

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Zes jaar na de aanvraag van de scheiding door Angelina Jolie, lijkt het gevecht met Brad Pitt nog niet voorbij. Angelina zou ’wanhopig op zoek zijn naar iets nieuws’ in de doorlopende strijd om de voogdij over de kinderen. Zo zou ze anoniem als ’Jane Doe’ in april al de FBI hebben aangeklaagd, waarschijnlijk in een poging om te achterhalen waarom er geen vervolging op haar ex heeft plaatsgevonden naar aanleiding van het ’vliegtuigincident’.