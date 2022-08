Beau Schneider deelt persoonlijk verhaal tijdens herdenking

Eerder dit jaar overleed Eric Schneider, de vader van Beau, op 87-jarige leeftijd. De acteur werd geboren in Nederlands-Indië en hield tijdens de onthulling van het Indisch Monument in Den Haag in 1988 als eerste een toespraak. Daarom was de herdenking van maandag extra speciaal voor Beau, die in 2015 samen met zijn vader de toespraak verzorgde.

Met zijn toespraak wilde Schneider „de jonge mensen van nu duidelijk maken hoe belangrijk het is om te herdenken.” „Wat ik nog bijdraag aan deze oorlog zijn de verhalen”, zei Schneider over de bezetting van Nederlands-Indië van 1942 tot en met 1945. „Gelukkig zijn er nog velen met mij die deze verhalen bespreken.” Schneider vertelde onder meer over hoe het gezin van zijn vader de Japanse bezetting had meegemaakt en wat deze periode voor invloed op hen had. Zo had zijn opa de slavernij „jarenlang aan den lijve gevoeld” nadat hij in 1942 krijgsgevangene werd gemaakt en aan de zogenoemde dodenspoorlijn moest werken.

In zijn toespraak refereerde Schneider meerdere malen aan de rede die zijn vader samen met hem in 2015 verzorgde. De woorden van Eric herhaalde Beau maandag opnieuw: „Oorlog is nooit de moeite waard.” Na de toespraak van Schneider zong zangeres Elize, die een Indische moeder en grootmoeder heeft, het Indische Onze Vader.