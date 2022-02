’Virginia Giuffre is originele foto met prins Andrew en Ghislaine Maxwell verloren’

Een bron dichtbij Giuffre vertelt aan de Daily Beast dat ’Virginia de foto niet in haar bezit heeft’. Het juridische team van Andrew zou de originele foto willen hebben, omdat ze ’twijfelen aan de echtheid’ ervan. Het beeld zou belangrijk bewijsmateriaal kunnen zijn.

Volgens een andere insider is het nooit zeker geweest of de originele afdruk van de foto ’nog bestond’. Zo zou de foto zijn verscheept in een van de dozen die Giuffre van Colorado naar Sydney (Australië) heeft verhuisd, waarna het is zoekgeraakt.

Seksueel misbruik

De foto werd gemaakt in maart 2001 in het Londense huis van Ghislaine Maxwell, de ex-vriendin van de inmiddels overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. De Amerikaanse Giuffre, die een zaak heeft aangespannen tegen de zoon van koningin Elizabeth, beweert dat Andrew haar op die bewuste avond voor het eerst seksueel heeft misbruikt.

Prins Andrew wordt volgende maand naar verluidt onder ede gehoord in de misbruikzaak die tegen hem loopt. De inhoudelijke behandeling van de zaak start in het najaar.