Samantha de Jong in verwachting van derde kindje

Ze heeft er blijkbaar twee gedaan voor de zekerheid, maar die geven allebei dezelfde uitslag: Barbie is zwanger! Ze schrijft: „Met trots kunnen Maron en ik vertellen dat we papa en mama worden ben 5 weken zwanger het was onverwachts maar het is van harte welkom!!”

Samantha heeft al twee kinderen met haar ex Michael van der Plas, Angelina en Milano. Haar zoon en dochter wonen bij hun vader. Hij kreeg het ouderlijk gezag nadat Barbie zichzelf meerdere keren van het leven probeerde te beroven.

Samantha en Maron zijn sinds begin dit jaar samen.