’Kans dat Pinkpop doorgaat wordt steeds kleiner’

„Met de toezegging dat het pakket vanaf 1 juli is - we moeten de details nog afwachten - is het steeds realistischer dat het festival niet doorgaat”, vertelt Murray, die sinds het stoppen van oprichter Jan Smeets in september de directeur van het festival is. „Het is prettig dat we gehoord worden als evenementenbranche, maar voor ons is het jammer.”

Murray vraagt zich dan ook vooral af waarom de regeling pas vanaf 1 juli geldt. ’Weet het kabinet meer dan wij? Kan er sowieso niets voor 1 juli?’, zijn vragen die de festivalbaas zichzelf stelt. „Dan zouden we dus moeten gaan verplaatsen, iets anders doen of het festival in een andere vorm organiseren. Maar dat zou echt heel jammer zijn na vijftig geweldige jaren”, vertelt hij. „De kogel is nog niet door de kerk, maar de kans dat we in juni op Pinkpop staan zoals het bedoeld was, wordt kleiner en kleiner.”