Kardashian-huwelijk in pracht en praal La dolce vita: zo trouwden Kourtney en Travis voor de derde keer!

Door Patricia Wesseling Kopieer naar clipboard

Romantiek en opwinding tussen Kourtney Kardashian en Travis Barker. Ze trouwden afgelopen weekend... voor de derde keer! Ⓒ Getty Images

Driemaal is scheepsrecht. Kourtney Kardashian en Travis Barker trouwden dit weekend tijdens hun derde en meest uitbundige huwelijksceremonie. Na elkaar eerst (dronken) in Las Vegas het jawoord te hebben gegeven na de uitreiking van de Grammy’s en vorige week voor de wet te zijn getrouwd in Santa Barbara, was zondagmiddag een middeleeuws kasteel in het Italiaanse Portofino het decor voor hun meest uitbundige ’I do’ tot nu toe.