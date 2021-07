Léa Seydoux definitief niet naar Cannes

In een verklaring zegt de Française dat ze het jammer vindt dat ze thuis in Parijs moet blijven. „Ik had graag de terugkeer van de bioscoopfilms gevierd op mijn favoriete festival, maar het is voor iedereen het beste om niet het gevaar op te zoeken en iedereen veilig en gezond te houden”, zegt de actrice die met vier films in de competitie een van de belangrijkste gasten was.

Seydoux is te zien in The French Dispatch, Deception, France en The Story of My Wife. Ze prijst verder de regisseurs en alle castleden waar ze mee heeft gewerkt. „Vanaf een afstandje en in gedachten ben ik in mijn hart bij jullie.”