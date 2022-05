Ontknoping ’Married at first sight’ nadert: ’Bij Birgitte en Jan kan een blind paard zien dat het niet past’

Premium Het beste van De Telegraaf

Door Daphne van Rossum

Birgitte en Jan hebben het geprobeerd, maar komen uit twee werelden.

Trouwen met een wildvreemde? Voor de meeste stellen in Married at first sight pakt het niet goed uit. Al kondigden Bram en Patty uit het eerste seizoen onlangs aan dat een tweede kindje op komst is. Het stel vormt met Nikolai en Chantal een uitzondering op de regel. In de zes jaar dat het liefdesexperiment op de Nederlands tv bestaat zijn twee gelukkige koppels natuurlijk een magere oogst.