Laatste originele Ocean’s 11-acteur overleden

Naast Silva speelden onder anderen Rat Pack-leden Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr. in de Ocean’s 11-film. Ook speelde de acteur in films als The Return of Mr. Moto (1965), The Boss (1973) en Weapons of Death (1977).

Henry Silva in 2002. Ⓒ Getty Images

De dochter van Dean Martin, Deana Martin, schrijft op Twitter: „Onze harten zijn gebroken door het verlies van onze goede vriend Henry Silva. Een van de leukste, aardigste en getalenteerde mannen die ik mijn vriend mocht noemen.” De acteur zal gemist worden, besluit ze haar tweet.

De film werd in 2001 gereboot met Hollywoodsterren als Brad Pitt en George Clooney. Later volgden de minder succesvolle films Ocean’s Twelve, Ocean’s Thirteen en de vrouwenvariant Ocean’s Eight, met onder anderen Sandra Bullock en Rihanna.