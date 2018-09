David Foster geniet van vrijgezelle leven

"Ik heb de neiging om van huwelijk naar huwelijk te gaan, de ene vrouw te verlaten voor de volgende", aldus David Foster in gesprek met Vanity Fair. "Dit is de eerste keer in mijn volwassen leven dat ik single ben. Het is een krachtig gevoel, maar ik ben er niet aan gewend."

Foster was tot vorig jaar getrouwd met de Nederlandse Yolanda Hadid, de moeder van modellen Bella en Gigi. Daarvoor trad hij in het huwelijk met zangeres B.J. Cook, model Rebecca Dyer en liedjesschrijfster Linda Thompson.

"Iemand zei laatst tegen me dat je met zorg de persoon moet uitzoeken met wie je de rest van het leven door wilt brengen", gaat de muziekproducent verder. "Het is een beetje raar dat ik dat nu hoor en denk: oh, juist."