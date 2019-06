Zoveel kilo is Frans Bauer al kwijt

De zanger is al maar liefst elf kilo kwijt! „Ik ga geen Chinees meer eten, geen friet. Ik eet alleen nog maar rauwkost, veel water. Nog even volhouden en dan ben ik weer in shape. Nog een kleine vijf jaar, komt goed”, zo grapt Frans terwijl hij het zweet in de sportschool van zijn voorhoofd veegt.

Frans heeft een goede reden om wat kilo’s kwijt te raken: vandaag beginnen de opnames van The Voice Senior. De zanger is een van de coaches.