Meghan weer aan het werk

Meghan is weer in de openbaarheid getreden met een bezoek aan een vrouwenopvanghuis in Vancouver. Het Downtown Eastside Women’s Centre heeft trots een foto verspreid van het bezoek van de beroemde hertogin. Canadese media meldden dat het algemeen bekend is dat ze in de omgeving van Vancouver verblijft, maar dat dit voor het eerst is sinds de rel over de plannen van Meghan en Harry dat ze er in het openbaar is gezien.