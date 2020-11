Gordon: ’Volgende week heb ik een date met een vrouw’

Dat onthulde Gordon in de YouTube-show NieuwNieuws. „Als je biseksueel bent, dan maakt het toch niet zoveel uit. Of het nou een man of een vrouw is.”

Een ideaal type heeft de presentator niet. „Maar ik houd wel van brunettes. En niet te oud.” Als hem wordt gevraagd of zijn droomvrouw kinderen mag hebben, vertelt hij: „Nee, kinderen moeten we zelf doen natuurlijk.”

De wens om kinderen op de wereld te zetten, komt niet helemaal uit de lucht vallen. Onlangs onthulde Gordon in het programma Waar is De Mol? dat hij ’het leuk zou vinden om wat achter te laten’. „Ik zou best een leuke papa zijn.”