Janny van der Heijden verrast door bakinzicht kinderen

„Het zit heel dicht bij elkaar met de volwassen”, zegt Janny. „Ik was verrast door het niveau, begrip en inzicht van de kinderen.” De opzet van Heel Holland Bakt Kids is bijna gelijk aan de reguliere versie. Alleen zijn de bakkers wat jonger (9-11 jaar) en krijgen ze twee in plaats van drie opdrachten per aflevering. Ook de invulling van die opdrachten verschilt.

„De kinderen hoeven bijvoorbeeld niet zelf donuts te maken, maar moeten ze alleen versieren. En dan wel binnen hetzelfde thema.” Het betreffende thema in de eerste aflevering - die op zaterdagavond 3 oktober op NPO Zapp wordt uitgezonden - is Dierendag, dat een dag later gevierd wordt. Voor de tweede opdracht, het spektakelstuk, moeten ze een dierentaart bakken.

Out of the box denken

Als jurylid heeft Janny in al die seizoenen van de reguliere Heel Holland Bakt natuurlijk al veel gezien en geproefd, maar toch viel haar mond tijdens de kinderversie soms nog open van verbazing.

„Ik was verrast door de creativiteit en het out of the box denken van sommigen.” Zo verwachtte ze bijvoorbeeld niet dat de jonge kandidaten al over bepaalde technieken beschikten en goed konden bouwen.

Plezier

Tijdens de opnames heeft Janny vooral veel plezier beleefd. Niet alleen zijzelf in het jureren, maar ook de kinderen in het bakken. „Het plezier en het enthousiasme spat er van af en dat zie je ook bij mij, Robèrt en André terug”, meent Janny. „Het is ook heel inspirerend voor kinderen om te zien waar ze toe in staat zijn.”

Janny verwacht dan ook dat deze editie van Heel Holland Bakt, dat normaal gesproken een kijkcijferkanon op de zondagavond is, ook goed zal scoren. „Qua kijkplezier doet het echt niet onder voor de normale versie. Voor kinderen is het ook leuk om te leren en zich te enthousiasmeren dat ze zelf ook mee gaan doen of thuis gaan bakken.”

Als het aan Janny ligt komt er volgend jaar weer een Kids-versie van Heel Holland Bakt. „Wat mij betreft gaan we dit zeker nog eens doen.”