Bassie & Adriaan-ster Joop Dikmans (92) overleden

Dikmans, geboren op 31 januari 1930 in Rotterdam, was als clown, cabaretier en acteur werkzaam in de entertainmentindustrie. Bij het grote publiek is hij voornamelijk bekend als B2: een van de boeven uit Bassie & Adriaan. Hij vertolkte de rol van de boef in Het geheim van de schat (1987), De verdwenen kroon (1988) en De verzonken stad (1989).

Joop Dikmans wordt op vrijdag 23 december in het bijzijn van zijn familie gecremeerd.