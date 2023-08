Man van minnares Thijs Römer bevestigt affaire: ’Het is bij één keer gebleven’

Hoewel de dj het verhaal eerst nog stellig ontkende, komt de waarheid nu toch boven tafel. „Het klopt dat Noor in het hotel in Limburg is vreemdgegaan met Thijs”, vertelt Kleinenberg aan RTL Boulevard. „Daar is achttien maanden geleden onrust door ontstaan tussen mij en Noor toen ze het meteen aan mij opbiechtte.” Of er ook sprake is geweest van seks, is voor Sander nog steeds ’onduidelijk’: „Want ik was er niet bij. Het vreemdgaan is bij één keer gebleven. Ik vond het het niet waard om daarvoor mijn huwelijk en mijn kind voor de bus te gooien. Dat is mijn persoonlijke afweging geweest.”

Kleinenberg wijst vooral met de vinger naar Römer, die in 2019 nog getrouwd was met Igone de Jongh. „Thijs is wie hij is”, vertelt de dj, die goed bevriend was met de acteur. Römer was twee jaar geleden zelfs de trouwambtenaar van zijn huwelijk met Noor. „Dat is bij iedereen duidelijk en dat mijn vrouw daar in is getrapt is supertragisch. Dat is wat het is. Wij hebben hier achttien maanden geleden al een punt achter gezet.” De twee zijn momenteel nog steeds samen. „Pas als je ziet dat Noor mij heeft ontvolgd of foto’s gaat verwijderen van ons, dan kun je concluderen dat er iets aan de hand is, maar dat is nu niet het geval.”

Het feit dat hij Römer verder niet meer volgt op Instagram, is vanwege de zedenzaak waarin hij is veroordeeld. „Ik wilde een signaal afgeven, omdat ik mij distantieer van wat hij heeft aangericht. Ik vind het persoonlijk erg moeilijk om naast iemand te staan die dit op zijn geweten heeft. Wij waren goede vrienden van Thijs en hebben dit nooit geweten.”