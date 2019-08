Vriendin Martijn Krabbé verrast met vrijgezellenfeest

Op Instagram is te zien hoe Martijn zijn Deborah uitzwaait en later weer in zijn armen sluit. „Mijn schatje is weer thuis na haar vrijgezellenfeest en wil nog steeds trouwen!! Joepie!!” Deborah bedankt op haar beurt iedereen voor de organisatie. „Vrijgezellen met de allerleuksten!!! Topweekend.”

Ⓒ Instagram

Martijn en Deborah zijn sinds december verloofd. Wanneer ze precies gaan trouwen, is onbekend.