Catherine draagt gehuurde jurk bij uitreiking milieuprijzen

De groene lange jurk is ontworpen door Solace London, aldus HELLO!. De prinses van Wales droeg bij de felgroene jurk een groene diamanten ketting, die ooit prinses Diana toebehoorde, de overleden moeder van William.

De Earthshot Prize is een door de Britse prins William bedachte milieuprijs. Die is vrijdag in de Amerikaanse stad Boston uitgereikt. Vorig jaar werd de Earthshot Prize voor het eerst uitgedeeld. De naam van de prijs verwijst naar 'moonshot', een ambitieuze doelstelling, zoals die in de jaren zestig om binnen tien jaar een mens op de maan te krijgen.

Nederlanders

Twee van de vijftien finalisten waren Nederlands: de gemeente Amsterdam en het Nederlandse The Great Bubble Barrier. Zij zijn vrijdag niet in de prijzen gevallen. De milieuprijzen van 1 miljoen Britse pond (1,17 miljoen euro) naar projecten uit Kenia, India, Australië, het Verenigd Koninkrijk en Oman.

De Nederlandse organisaties noemden het vooraf "een grote eer" dat ze genomineerd waren. The Great Bubble Barrier voorkomt met een gordijn van luchtbellen zoveel mogelijk dat plastic van de rivier of gracht in de zee belandt. Meer dan 80 procent van het drijvende plastic wordt tegengehouden door het bellenscherm en komt in de opvangbakken terecht. Het bedrijf verloor in de categorie "oceanen nieuw leven in blazen" van een Australisch project dat inheemse vrouwen moet betrekken bij het behouden van de koraalriffen.

De gemeente Amsterdam was genomineerd vanwege het plan om in 2050 volledig circulair te zijn en tegen 2030 de hoeveelheid gebruikte materialen gehalveerd te hebben. Volgens de Earthshot Prize is Amsterdam de eerste stad ter wereld die zich gebonden heeft aan dit doel. Toch won de stad het in de categorie "afvalvrij leven" niet van een Brits bedrijf dat zeewier omzet in verpakkingsmateriaal.

Duurzame keuze

Prins William en zijn vrouw Catherine waren vrijdag in Boston bij de ceremonie, maar de Nederlandse kanshebbers kozen ervoor om deze via een livestream bij te wonen. "Een duurzamere keuze", lieten ze zich daarover aan het ANP ontvallen.

Ik geloof dat de oplossingen die vanavond zijn aangedragen, bewijzen dat we de grootste uitdagingen van onze planeet kunnen overwinnen", zei prins William tijdens de ceremonie.