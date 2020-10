Zangeres Elle King voor derde keer in vier jaar verloofd

Elle King werd tijdens een tripje om hun eenjarig jubileum te vieren ten huwelijk gevraagd. Opmerkelijk genoeg was de dochter van komiek Rob Schneider van plan Dan ook op dat moment te vragen. „Maar natuurlijk versloeg mijn soulmate me en vroeg me op precies dezelfde manier. Dus toen ben ik ook gelijk op mijn knieën gegaan”, schrijft Elle op Instagram.

De zangeres was in 2016 kort getrouwd met Andrew Ferguson. Vorig jaar juli werd Elle ook al ten huwelijk gevraagd door haar toenmalige vriend Jim.