Noorse televisie wil uitvaartdienst Ari Behn uitzenden

Het zelf gekozen overlijden van Ari Behn (47) op Eerste Kerstdag houdt Noorwegen nu al dagen in zijn greep. De grootste krant, Aftenposten, besteedde vrijdag maar liefst negen pagina’s aan Behn, en ook op sociale media blijft hij een van de meest besproken onderwerpen. Daarbij merken Noren wrang op dat Behn bij leven door veel kranten belachelijk werd gemaakt en achtervolgd, terwijl diezelfde kranten hem nu bewieroken als een ’warme, originele geest en kunstenaar’.

Ari Behn huwde in 2002 met prinses Märtha Louise, met wie hij drie dochters had. Het paar kondigde in 2016 aan uit elkaar te zijn gegroeid en een jaar later werd de scheiding uitgesproken. Beiden hadden sindsdien een nieuwe liefde gevonden. Voor Märtha Louise is dat de Amerikaanse sjamaan Durek Verrett en voor Behn was dat de advocaat Ebba Rysst Heilmann, die zondag op haar instagram-pagina bij een intieme foto een lang eerbetoon plaatste.

„Je bent de gekste, mooiste, sterkste, meest complexe mens. Ik ben altijd bij je, mijn geliefde Ari. En ik weet dat je de rest van mijn leven bij me bent en voor me zorgt en juicht tot we elkaar weer ontmoeten. Ik weet dat je tot het einde voor me zorgde. Ik ben eeuwig dankbaar dat ik zo dicht bij je mocht zijn. Voor altijd dankbaar dat je me voor je laat zorgen en je hart voelt kloppen elke nacht van al onze dagen. Nu is je hart in rust, maar het zal in mijn lichaam voor altijd hard slaan. Gelukkig wist je dit allemaal en hoeveel ik van je hield omdat ik je dat elke dag vertelde”, schreef Rysst Heilmann.