Kim Kardashian schrapt achternaam West van haar sociale media

De naam West is nog wel terug te zien in haar parfumlijn. Die heet nog altijd KKW Fragrance, naar haar eerdere initialen. Vorig jaar kondigde Kardashian grote veranderingen aan bij KKW Beauty. Fans speculeerden toen dat ze de W uit haar merknaam wilde verwijderen, omdat ze ging scheiden van Ye. Ze liet destijds weten dat de site van haar cosmeticawerk op 1 augustus offline ging, en nog altijd is de site niet in de lucht.

Kardashian vroeg de scheiding met Ye in februari 2021 aan. Met de uitspraak van de rechter woensdag is deze rond. Het stel was zes jaar getrouwd en heeft vier kinderen: dochters North (8) en Chicago (3) en zoons Saint (5) en Psalm (2). Inmiddels heeft de 41-jarige Kim het al een paar maanden gezellig met komiek Pete Davidson.