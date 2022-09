VK maakt zich op voor ’ultieme begrafenis’

Royals

Prins William annuleert bezoek aan New York vanwege dood Queen

Prins William heeft zijn bezoek aan New York van volgende week geannuleerd. De beslissing is genomen vanwege de periode van rouw die Buckingham Palace eerder had aangekondigd na de dood van koningin Elizabeth, vorige week donderdag. Die periode duurt tot zeven dagen na de uitvaart, die maandag is.