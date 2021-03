Dani is de winnaar van TVOH

Dani krijgt als hoofdprijs een platendeal, een nieuwe auto en 50.000 euro. En dan te bedenken dat hij in eerste instantie twijfelde of hij wel mee wilde doen aan de RTL 4-talentenjacht.

Anouk is de winnende coach geworden van het elfde seizoen. Niet dat deze uitkomst haar vertrouwen in het stemsysteem heeft gesterkt, ze wil nog steeds dat dat op de schop gaat.

De winnaar bracht in de finale zijn eigen single Magical powers ten gehore, voor Sem (team Waylon) was dat My missing piece. En met deze artiesten als laatste twee in de race, zegevierde het talent en werd het niet The gunfactor of Holland in plaats van The voice of Holland.

Zenuwachtige zanger

Jasper eindigde niet bij de uiteindelijke kanshebbers. De oren en ogen waren vooral op hem gericht: de zenuwachtige zanger presteerde de afgelopen weken al niet altijd even solide, maar werd toen toch door de kijkers in de race gehouden.

Dat Nienke niet won, betekent voor haar coach Ali B dat hij opnieuw met lege handen staat: geen van zijn talenten wist de show, in de acht seizoenen dat hij in de rode draaistoel zit, te winnen.