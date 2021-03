Finale TVOH: Einde verhaal voor Jasper en Nienke

De veelbesproken, wisselvallige Jasper toonde lef in de finale: hij durfde het aan om Have you ever really loved a woman opnieuw te brengen, waarmee tijdens de knock-outs zijn optreden werd stilgelegd door de zenuwen. Hij bracht het er een stuk beter vanaf dan toen. Zijn volgende finalelied, More than words in duet met coach Jan Smit, verliep iets minder soepel. Hij ging niet door naar de laatste twee, net als Nienke.

Anouk wilde nog even haar zegje doen nu Jasper in de finale staat: „Ik zou bij het volgende seizoen toch wel heel graag zien dat de coaches, met een extra soort gastjury, de eerste beoordelingen doen voor de eerste drie liveshows.” Voor de financiële gevolgen van het missen van de stemmen heeft ze ook een oplossing: „Ik wil best een deel van mijn salaris inleveren, dat het wel fair gaat.”

Marco Borsato opende de show met zijn een medley van zijn hits Rood, Vrij zijn en Binnen, die hij zong samen met de vier finalisten. In de finale van het elfde seizoen heeft iedere coach één talent om zijn/haar eer te verdedigen. Sem hoort bij team Waylon, Dani is de pupil van Anouk, Ali B is de coach van Nienke en Jasper staat op het podium voor team Jan Smit.

Twee talenten vallen af in de loop van de show, waarna de andere twee hun single ten gehore mogen brengen. Een van hen maakt maakt kans op een platendeal, een nieuwe auto en 50.000 euro. Sem mocht aftrappen met If you ever want to be in love, waarmee hij tijdens zijn auditie al indruk maakte. Volgens Waylon een potentiële winnaar en anders sowieso een winnaar, de coach kan zich niet voorstellen dat Sem in de muzikale vergetelheid raakt. Samen met zijn coach deed hij het nummer Wild world van Cat Stevens, samen op gitaar.

Voor Nienke was het nummer Aicha gekozen, waarbij Ali B in het Nederlands een rap verzorgde. Hij was zijn tekst kwijt en sloeg aan het freestylen. ’Jan Smit is een snitch, Waylon is een bitch, Anouk heeft een zwarte ziel’, improviseerde hij over zijn collega’s. Haar tweede nummer, alleen, werd One and only van Adele.

Dani zong als eerste finalenummer een duet met Hanin: Hello van Adele. Dat deden ze ook samen tijdens de battles dit seizoen, toen Hanin naar huis ging. Read all about it was zijn solo-optreden.

De oren en ogen waren vooral op Jasper gericht: de zenuwachtige zanger presteerde de afgelopen weken niet altijd even solide, maar werd toen door de kijkers in de race gehouden.