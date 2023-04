Premium Het beste van De Telegraaf

’Onvermijdelijk dat het zal zorgen voor een verdere vertraging’ Dokken voor spookmusical: Rick Engelkes moet miljoenen coronasteun terugbetalen

Door Jan Vriend

Ⓒ ANP / HH

AERDENHOUT - Musicalproducent Rick Engelkes moet 3.7 miljoen euro aan coronasteun aan de staat terugbetalen. De theatermaker uit Aerdenhout had ruim 4,3 miljoen aan compensatiegeld opgestreken voor een musical over Willem van Oranje die nooit is gespeeld. Na publicaties in Noordhollands Dagblad kwam de zaak aan het rollen.