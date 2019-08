’Laat je niet leiden door weerhype Lowlands’

„De kans op buien is erg groot. Dus ja, het gaat regenen maar zeker niet continu. Er is nu helemaal een soort hype ontstaan rond het weer op Lowlands en het verkopen van tickets. Ik vraag me af of mensen zich daar niet te veel door laten leiden”, zegt een woordvoerder van Weeronline.

De afgelopen dagen boden tientallen mensen hun kaartjes aan op Ticketswap. Sommige tickets gingen voor bijna de helft van de originele prijs van de hand.

Volgens Weeronline vallen de ergste buien waarschijnlijk in de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdagavond. Ook zaterdag overdag gaat het regenen, dus regenkleding is een must op de tweede festivaldag. Daarbij staat ook nog vrij veel wind. Toch blijft de temperatuur rond de 20 graden hangen, al is het tijdens buien wel wat frisser.