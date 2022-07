Renze Klamer neemt zelf deel aan reclameblok tijdens talkshowdebuut

„Wat was er vandaag allemaal urgent?”, begon Klamer zijn vuurdoop. Kijkers kregen beelden van de lange rijen op Schiphol te zien en uiteraard kwam het boerenprotest voorbij. Maar ook een feelgood-fragment kreeg direct aandacht, waarin Snelle een huilende fan op het podium vraagt. Niet echt urgent natuurlijk.

Renze leek vaker te zoeken naar die balans tussen actualiteit en luchtig vermaak, afgewisseld met een paar ludieke acties. De uitzending begon met een discussie over de boerenprotesten, die weinig nieuws opleverde. Laura Bromet en Henk Bleker verkondigden hun stellige meningen, terwijl een gepassioneerde melkveehouder het meerdere keren niet droog hield.

Interessanter werd de uitzending toen Klamer naar zijn bar verplaatste, om een tuincentrumhouder de kans te geven haar 29 openstaande vacatures te vullen. Haar nijpende personeelstekort en korte pleidooi voor meer groen in de stad gaven het korte interview nog wat urgentie mee. Maar we zaten in feite natuurlijk ook naar een speels stukje reclame te kijken.

Presentator prijst deodorant en ijsjes aan

Klamer had vaker duidelijke lol met zijn stap naar de commerciële omroep. Meest opvallend was het reclameblok, dat na één item plotseling terugsneed naar de uitzending. De presentator prees daar zelf deodorant en ijsjes aan, die in het publiek werden uitgedeeld. Een geestige twist, hoewel dit wellicht niet elke uitzending leuk zal blijven.

De presentator was daarnaast apetrots dat hij Roger Federer kort had mogen interviewen. Doodnerveus was hij voor het gesprek, vertelde hij aan Richard Krajicek. „Voel jij nog iets van spanning als hij naar Nederland komt?” Misschien een kinderlijke vraag, maar tegelijkertijd is het fijn om te zien dat Klamer zijn persoonlijke passie graag overbrengt. Uitgebreid ging hij met Krajicek over zijn tennisheld in gesprek.

Renze viel dus vooral op nadat het urgente deel wat meer werd losgelaten. Wie uitsluitend objectieve journalistiek en actualiteit wil zien, kan waarschijnlijk beter voor een andere talkshow kiezen. Renze is er duidelijk op uit om een gevarieerde uitzending neer te zetten. De gasten lopen breed uiteen en er zijn luchtige onderbrekingen met internetfilmpjes en ludieke wendingen. Meer entertainment dan nieuws. Wat op de late avond helemaal niet zo erg is.