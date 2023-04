Buddy Vedder moest onverwacht grote angst overwinnen bij The Passion

Het was een letterlijk en figuurlijk hoogtepunt van The passion dit jaar: nadat hij Jezus (Sinan Eroglu) had verraden, zingt Judas (Buddy Vedder) hem toe vanaf een hoogwerker in de Harlingse Nieuwe Willemshaven. Het optreden verliep ogenschijnlijk vlekkeloos, maar technische mankementen dwongen Buddy om onverwacht tot het uiterste te gaan.

Als alles volgens het draaiboek was verlopen, zou Buddy moeiteloos voor zijn optreden per lift naar de top van de hoogwerker gebracht zijn. Maar aan RTL Boulevard verklappen zijn collega’s Marlijn Weerdenburg en Sinan Eroglu dat het laatste liftje tijdens de repetities de geest gaf waardoor er op het laatste moment geïmproviseerd diende te worden.

Buddy moest in de stromende regen uiteindelijk zelf in rap tempo het gevaarte bedwingen en dat terwijl hij kampt met fikse hoogtevrees. Vedder: „Dus, als je angst zag in de ogen van Judas was daar niks aan gespeeld. Dat was gewoon echt.”