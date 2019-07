Alex Rodriguez in de kreukels na verjaardagsfeest J. Lo

„Ik heb ongeveer een uur en zeven minuten gedanst. Ik kon mijn bed daarna niet meer uit komen. Ik heb gekoeld. Ik heb cryotherapie gedaan. Ik heb gestretcht. Ik heb een massage gekregen. Stoom. Sauna. Ik heb de hele dag koffie gedronken. Ik lig in puin”, aldus Alex op Instagram.

Hij heeft grote bewondering voor zijn vriendin die in de dagen na het grote feest nog heeft opgetreden. „Alsof ze tien uur geslapen had. Ben ik de enige die niet meer herstelt? Is het niet klote om ouder te worden?”

A-Rod heeft overigens niets te klagen, hij is pas 44, zes jaar jonger dan Jennifer.

