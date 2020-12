Modeontwerper Alexander Wang beschuldigd van seksueel wangedrag

Owen Mooney vertelde in een video op TikTok, die door verschillende mode-gerelateerde Instagramaccounts is overgenomen, dat hij Wang in een club in New York had ontmoet. Het was er zo vol dat de modeontwerper daar ’gebruik van maakte’. „Niemand kon bewegen en hij begon me te betasten, met zijn hand langs mijn been en langs mijn kruis. Ik bevroor totaal omdat ik in shock was. Ik keek naar links en zag dat het een heel beroemde modeontwerper was.”

In het originele filmpje noemt het model Wang niet bij naam, maar na vragen van zijn volgers besloot hij dat toch te doen. Volgens hem zijn er meer mensen die dergelijke ervaringen hebben met de ontwerper. In de reacties op de Instagramaccounts van Diet Prada en Shit Model Management beweren ook andere anonieme modellen dat zij door hem zijn betast. Iemand zegt door de modeontwerper dronken te zijn gevoerd. „Het volgende dat ik me herinner is dat ik met hem in een hotelkamer was en hij me oraal wilde bevredigen.”

De modeontwerper, die creatief directeur is geweest van Balenciaga, sinds 2005 zijn eigen label heeft en veel werkt met Bella en Gigi Hadid, Kendall Jenner en Hailey Baldwin, heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Zijn bedrijf weigerde commentaar te geven aan verschillende Amerikaanse media. Een paar dagen geleden werd hij op social media nog volop geroemd door topmodellen en beroemdheden ter gelegenheid van zijn 37e verjaardag.