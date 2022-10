Monica Geuze exclusief aan de slag voor Videoland

Gossip

Matthew Perry aan dood ontsnapt: leven gered, acht ribben gebroken

Matthew Perry is aan de dood ontsnapt toen hij was opgenomen in een afkickkliniek in Zwitserland. Dat schrijft de acteur in zijn aankomende boek Friends, Lovers and The Big Terrible Thing. De acteur kreeg tijdens een operatie een hartstilstand, waarna hij vijf minuten gereanimeerd moest worden.