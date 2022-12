Ashanti: producer wilde seks onder de douche in ruil voor werk

„We hadden twee nummers opgenomen en hij zei: ’Oke, ik ga er niets voor vragen want we zijn vrienden’”, zo herinnert de inmiddels 42-jarige Ashanti zich in een interview met The Breakfast Club. „Toen het tijd was om die nummers op het album te zetten, zei hij opeens: ’Laten we samen een douche nemen’. Ik dacht dat hij een grapje maakte, maar hij was bloedserieus. Hij zei: ’Of we gaan weg of we gaan samen douchen en ik geef je die singles. Zo niet, dan heb ik 40.000 dollar per plaat nodig’.”

Ashanti zegt de zaak na een paar telefoontjes te hebben opgelost. Hoe ze dat deed, vertelt ze niet. Mogelijk wil ze de naam van de bewuste producer onthullen in haar memoires.