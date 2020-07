Thai krijgen instructies voor viering verjaardag afwezige koning

Ⓒ AFP

Koning Vajiralongkorn zal naar verwachting eind deze maand zijn 68e verjaardag thuis vieren en niet in Thailand. De koning woont al enkele jaren in Beieren en vliegt alleen naar Bangkok als het niet anders kan. Voor een aantal plechtigheden, zoals het ceremonieel wisselen van de kleding van de smaragdgroene Boeddha of de verjaardag van koningin-moeder Sirikit. Dit jaar was hij slechts vijf dagen in Thailand, het maandagmorgen begonnen bliksembezoek meegerekend.