Daniel Craig is bestbetaalde acteur

Craig, die eerder deze week nog in een interview vertelde dat zijn erfenis niet naar zijn dochters gaat, verdiende zo'n hoog bedrag onder meer omdat Netflix alvast twee vervolgen van Knives Out heeft besteld. De streamingdienst betaalt daarnaast volgens Variety ook alvast een bedrag voor de opbrengst van de films als deze in première gaan in de bioscoop.

Dwayne 'The Rock' Johnson, volgens zakenblad Forbes vorig jaar de bestbetaalde acteur, staat op de tweede plaats. Hij zal zo'n 50 miljoen dollar ontvangen. De derde plek is voor acteur Will Smith (40 miljoen).

De eerste vrouwen in de top 10 zijn Jennifer Lawrence en Julia Roberts op een gedeelde vijfde plek (7). Zij zien hun bankrekening groeien met een bedrag van 25 miljoen dollar. Direct onder hen staat Sandra Bullock (20 miljoen).