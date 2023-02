Rachel Hazes geen erfgenaam maar wel recht op erfenis

Volgens de voorzieningenrechter staat het vast dat er op het moment van het overlijden van André een echtscheidingsprocedure liep. Alle betrokkenen waren het er destijds over eens dat Rachel alles kreeg toegekend wat tot de huwelijksgoederengemeenschap behoorde, waaronder de volledige erfenis. In dat licht beschikt Rachel dus over de volledige erfenis. Maar of zij zich ook erfgenaam mag noemen hangt af van de context waarin zij dat zegt en de woorden die zij gebruikt. De beoordeling daarvan hoort niet thuis in een kort gedingprocedure, maar in een bodemprocedure, aldus de rechter.

Roxeanne is volgens de rechter te laat met het indienen van haar vorderingen in deze kort gedingprocedure omdat zij in 2020 al wist dat haar moeder geen erfgenaam was. Als zij over die kwestie pas in 2023 een kort geding aanspant, is zij voor zo’n spoedprocedure te laat. Dat geldt ook voor haar eis dat Rachel niet zelfstandig mag doorgaan met de exploitatie van de intellectuele eigendomsrechten. Ook de beoordeling van die eis hoort in een bodemprocedure thuis. Een dergelijke procedure kan enkele jaren duren.

Dwangsom

Royce de Vries, advocaat van Rachel, stelde tijdens de behandeling van het kort geding twee weken geleden dat zijn cliënte en de volkszanger weer bij elkaar waren tijdens de dood van André. Volgens hem heeft Rachel integer gehandeld tijdens de verdeling van de erfenis en nooit zaken verzwegen voor haar kinderen.

De rechtbank vindt dat Roxeanne inzicht moet krijgen in een aantal documenten hierover. Op last van een dwangsom van maximaal 50.000 euro moet Rachel haar kopieën geven van twee (toenmalige) bankrekeningen van André. Ook moet zij het rapport dat destijds door een accountantskantoor is opgemaakt over de waardering van de aandelen van de holdingvennootschap van de volkszanger naar Roxeanne sturen. Daaruit zou kunnen blijken dat Rachel haar kinderen te weinig heeft gegeven.

Puntjes op de ’i’

Roxeanne is „verheugd” met de uitspraak, zo laat zij donderdag via haar woordvoerder Bernard Tomlow weten. „Roxeanne heeft enorm geworsteld of deze procedure aangespannen moest worden, maar heeft uiteindelijk deze stap gezet, omdat Van Galen stelselmatig weigerde om de belangrijke documenten af te geven betreffende de erfenis en de positie van Van Galen. Roxeanne is verheugd met de uitspraak, omdat haar twee belangrijkste vragen zijn beantwoord: Van Galen is geen erfgenaam en de belangrijkste documenten betreffende de erfenis moeten door Van Galen afgegeven worden.”

„Deze veroordeling is voor Roxeanne de eerste stap om daadwerkelijk te bewerkstelligen dat de laatste wil van haar vader alsnog naar behoren afgewikkeld wordt. Van Galen zal opnieuw uitgenodigd worden om zo snel mogelijk in overleg te gaan. Indien Van Galen wederom weigert zakelijk deze kwestie te bespreken, is Roxeanne genoodzaakt om in een bodemprocedure de puntjes op de ’i’ te zetten. De voorzieningenrechter onderschrijft dat. Dit vonnis laat zien dat de vragen die de afgelopen tijd bij Roxeanne opkwamen ook juridisch terecht blijken. Roxeanne vindt het fijn dat de voorzieningenrechter erkend heeft dat de vragen die zij over de nalatenschap van haar vader heeft, door Van Galen beantwoord moeten worden. Die helderheid krijgt zij door dit vonnis.”

Dieptepunt

De zitting, twee weken geleden, vormde het voorlopige dieptepunt in een langslepende familiekwestie over het testament van de in 2004 overleden André Hazes. Daarin zou de zanger hebben bepaald dat zijn nalatenschap in gelijke mate moest worden verdeeld onder zijn echtgenote en zijn twee jongste kinderen, maar onder één voorwaarde: dat er geen echtscheiding zou zijn uitgesproken, of geen verzoek daartoe zou zijn gedaan. Weekblad Privé beschikt over de stukken waarin duidelijk staat dat Rachel in dit geval helemaal niets zou erven.

Eerder bestreed Rachel niet dat zij een echtscheiding had aangevraagd, maar liet daar wel weten dat op het laatst alles weer koek en ei was tussen André en haar. Als bewijs droeg zij de op haar vinger getatoeëerde trouwring aan, die ook André had laten zetten.