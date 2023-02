Rachel moet inzage geven in verborgen stukken

Op haar zoektocht naar de waarheid over de ’laatste wil’ van haar vader André heeft Roxeanne Hazes haar eerste slag geslagen. In de buitengewoon pijnlijke rechtszaak die zij aanspande tegen haar moeder Rachel, heeft de rechter in een kort geding bepaald dat haar moeder – zoals Rox al vermoedde – geen erfgenaam is, maar voorlopig wel recht heeft op de erfenis. Rachel, die in 2004 weduwe werd van de populaire zanger, zal na bijna twintig jaar op straffe van een dwangsom nu eindelijk met alle stukken op de proppen moeten komen die duidelijk moeten maken wat er met Andrés erfenis is gebeurd. Het zijn de stukken waar Roxeanne al veel langer om vraagt: notariële aktes, bankafschriften en waardebepalingen van aandelen. Om redenen die nu door de rechter van tafel zijn geveegd weigerde Rachel die altijd te laten zien, zodat Roxeanne niets anders restte dan een gang naar de rechter. En die geeft haar gelijk!

Het artikel gaat verder onder de video.

Roxeanne is dan ook verheugd met de uitspraak, omdat haar twee belangrijkste vragen zijn beantwoord: Van Galen is geen erfgenaam en de belangrijkste documenten betreffende de erfenis moeten door Van Galen afgegeven worden.

Scheidingsaanvraag

Weekblad Privé publiceerde vorige week al het testament waarin is bepaald dat Rachel en de twee jongste kinderen van de zanger, Rox en André jr., zijn erfgenaam zouden zijn. In Artikel XIII is echter bepaald dat Rachel dat niet langer zou zijn, wanneer op het moment van zijn overlijden een verzoek tot echtscheiding was ingediend. En dat is nu net wat de latere weduwe wel had gedaan. Hoewel de twee, in wat zijn laatste maanden zouden blijken te zijn, ook weer nader tot elkaar kwamen bleef de scheidingsaanvraag bij de rechtbank op de rol staan.

De grote vraag, of Rachel Hazes-Van Galen erfgenaam is, werd aan de rechter voorgelegd. En die oordeelt: „Op basis van voornoemde omstandigheden is voorshands voldoende aannemelijk dat ten tijde van het overlijden van André Hazes tussen hem en Hazes-van Galen nog een echtscheidingsprocedure in rechte aanhangig was. Dit betekent dat Hazes-van Galen op basis van de inhoud van het testament geen erfgenaam is van de nalatenschap van André Hazes.”

Voor Rachel maakt het volgens haar advocaten niet uit of zij zich wel of niet erfgenaam mag noemen. „Voor mevrouw Hazes is van ondergeschikt belang of zij zich erfgenaam mag noemen, zolang men maar niet twijfelt aan de liefde die er tussen haar en haar overleden man bestond ten tijde van zijn overlijden. Feit is immers dat beide echtscheidingsadvocaten ruim voor het overlijden van Andé Hazes sr. hun dossiers al hadden gesloten vanwege een verzoening, zoals blijkt uit hun schriftelijke verklaringen en de nog aanwezige correspondentie. Dat de rechtbank de echtscheidingsprocedure administratief pas na zijn overlijden heeft gesloten, maakt dat voor haar niet anders”, staat in een verklaring van De Vries en Van Spanje.

Over de brug

De tweede belangrijke vraag die tijdens de emotioneel verlopen zitting van twee weken geleden ter sprake kwam, was: is de nalatenschap van André Hazes naar behoren afgewikkeld? De voorzieningenrechter meent dat er terechte vragen zijn bij Roxeanne betreffende de waardering van het intellectuele erfgoed van André Hazes en dat ten onrechte het waarderingsrapport van PWC, waarnaar Van Galen steeds verwijst, nooit overgelegd is. De rechter acht de kans niet uitgesloten dat die waardering nooit heeft plaatsgevonden en dat moet kunnen worden geverifieerd door Roxeanne door het afgeven van de documenten door Van Galen binnen één maand, op straffe van een dwangsom van €2500 per dag.

En Rachel moet nog met veel meer over de brug komen. Roxeanne heeft recht op kopieën van bankrekeningen, waarvan het bestaan niet eerder duidelijk werd. Ook deze moeten binnen één maand afgegeven worden, op straffe van een dwangsom.

En daarmee is de juridische strijd nog lang niet beslist, het lijkt eerder het begin van een langjarige bodemprocedure te worden – tenzij partijen alsnog besluiten om de tafel te gaan zitten. Dat zullen zij gezien de sfeer tussen moeder en dochter niet zelf doen, ook is de materie zeker te ingewikkeld om dat niet aan specialisten over te laten.

„Mevrouw Hazes blijft herhalen dat zij nooit iets te verbergen heeft gehad richting haar kinderen. Zij zal daarom deze stukken zo spoedig mogelijk verstrekken en spreekt de hoop uit dat hier discreet mee wordt omgegaan”, aldus Rachels advocaten Royce de Vries en Annemiek van Spanje. „Zoals eerder gezegd, kent deze zaak geen winnaars. We hopen voor alle partijen dat de verstrekking van deze stukken voor de gewenste duidelijkheid zorgt en dat moeder en dochter de juridische strijdbijl hiermee kunnen begraven.”

Nieuwe procedures

Maar dat lijken Rachels advocaten iets te rooskleurig te zien. Sterker nog, de strijd lijkt nu pas écht te beginnen. Rox’ juridische adviseur en woordvoerder Bernard Tomlow zegt: „Deze veroordeling is voor Roxeanne de eerste stap om daadwerkelijk te bewerkstelligen dat de laatste wil van haar vader alsnog naar behoren afgewikkeld wordt. Mevrouw Van Galen (zoals hij haar consequent blijft noemen, ES.) zal opnieuw uitgenodigd worden om zo snel mogelijk in overleg te gaan. Indien Van Galen wederom weigert zakelijk deze kwestie te bespreken, is Roxeanne genoodzaakt om in een bodemprocedure de puntjes op de ’i’ te zetten. De voorzieningenrechter onderschrijft dat.”

Roxeanne lijkt dus, al kreeg zij niet op al haar vragen antwoord, haar zin te hebben gekregen. Het vonnis opent alle deuren naar nieuwe procedures die mogelijk over miljoenen gaan en haar moeder, bovendien, de duimschroeven verder aan te draaien. Tomlow: „Hoe dan ook, dit vonnis laat zien dat de vragen die de afgelopen jaren bij Roxeanne opkwamen terecht blijken, ook juridisch. Roxeanne vindt het fijn dat nu is bepaald dat haar vragen over de nalatenschap van haar vader beantwoord moeten worden. Die helderheid krijgt zij nu.”