Haroon Ali over homofobie: ’Tolerantie is geen echte acceptatie’

Binnenland

Mohamed Rabbae, oud-lijsttrekker GL, overleden

Oud-politicus Mohamed Rabbae is op 81-jarige leeftijd overleden, meldt het Landelijk Beraad Marokkanen. Hij was in 1994 samen met Ina Brouwer duo-lijsttrekker van GL. Hij zat van 1994 tot 2002 in de Tweede Kamer voor de partij.