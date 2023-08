’Sam Asghari werkte in het geheim samen met vader Britney Spears’

Sam Asghari diende eerder deze maand de papieren in om te kunnen scheiden van Britney Spears. De reden hiervoor: ’onoverkomelijke verschillen’. Maar volgens Britney is niets minder waar! Naar verluidt was zij Sam al maanden zat. Sterker nog, ze zou er zelfs van overtuigd zijn dat haar ex-man samenwerkte met haar vader. Hij zou hem informatie hebben gegeven om ervoor te zorgen dat Britney langer onder curatele zou blijven. In ruil daarvoor kreeg Sam toegang tot haar geld.

Ⓒ ANP / HH