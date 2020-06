Nieuwe liefde Brad Pitt nu ook verwikkeld in racismeschandaal

Haar citaat in een video-interview van vier jaar geleden van een liedje van Drake citeerde, waar het woord ’ Nigga’ in voorkwam, wordt haar nu, vier jaar later, niet in dank afgenomen. Zij had volgens de critici het ’n-woord’ niet mogen gebruiken, ook niet als citaat van zijn teksten.

Alia Shawkat Ⓒ Getty Images

Amerikaanse media groeven de video weer op en nu ligt Shawkat dus onder vuur in Amerika, waar de protesten voor Black Lives Matter nog steeds in volle gang zijn. Iets wat haar relatie met Brad Pitt er niet gemakkelijker op maakt volgens verschillende media, aangezien Brad Pitt zich tijdens de protesten in Los Angeles nog vertoonde met een George Floyd-hoodie en zich duidelijk tegen racisme uitsprak.

Shawkat weet blijkbaar ook hoe de hazen lopen en ze verontschuldigde zich dan ook al gauw op Twitter. „Het spijt me en ik draag de volle verantwoordelijkheid. Het was een onbedachtzaam moment, waarvoor ik me schaam en die voor mij oneindig pijnlijk is.”

Hopelijk is voor Brad Pitt daarmee de kous af. Hij zou immers dankzij Alia - met wie hij sinds de coronacrisis zelfs zou samenwonen - weer gelukkiger dan ooit te zijn.

