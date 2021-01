’Illusionist Siegfried Fischbacher (81) ongeneeslijk ziek’

De Duitse krant meldt dat de kwaadaardige tumor is verwijderd, maar dat de kanker inmiddels is uitgezaaid. Na de twaalf uur durende operatie zou Siegfried de kliniek, op eigen verzoek, hebben verlaten en weer thuis zijn in Las Vegas. Volgens Bild wordt hij daar nu verzorgd door twee hospicemedewerkers.

Roy Horn – Siegfrieds levenspartner met wie hij decennialang de wereldberoemde act Siegfriend & Roy vormde – overleed vorig jaar mei op 75-jarige leeftijd aan de gevolgen van het coronavirus. In een verklaring liet Siegfried destijds weten: „Terwijl de wereld vandaag een van de grootste magiërs heeft verloren, ben ik mijn beste vriend kwijt.”

Siegfried in 2013. Ⓒ Getty Images

Tijgeraanval

Roy was deels verlamd en gekluisterd aan een rolstoel nadat hij in 2003, tijdens een show in het Mirage hotel-casino in Las Vegas, was aangevallen door een 180 kilo zware Bengaalse tijger. Roy was, zo benadrukte hij regelmatig, niet bang voor de dood. Dat had vooral te maken met zijn bijna-doodervaring na de tijgeraanval. Daarover zei hij ooit: „Engelen verschenen voor mij in een fel licht. Een van hen was volledig in het wit gekleed. Ik herkende mijn eigen moeder daarin. Ze stak haar hand uit.”

Het iconische showduo, geboren in Duitsland als Siegfried Fischbacher en Uwe Ludwig Horn, leerde elkaar kennen in 1957 toen ze beiden op een cruiseschip werkten.