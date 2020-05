Roelof Hemmen naar 538: ’Ik was meteen verkocht’

Jarenlang was Roelof Hemmen het gezicht van RTL Nieuws, nu gaat hij aan de slag bij Radio 538. Ⓒ Radio 538

Voormalig RTL Nieuws-gezicht ROELOF HEMMEN zal binnenkort in de 538 Ochtendshow van Frank Dane de plek overnemen van de zieke HENK BLOK. „Een prachtige uitdaging, wat ik nooit had verwacht”, vertelt Roelof tegen PRIVÉ. Na moeilijke tijden, door het overlijden van zijn vrouw, lacht het leven hem weer toe. Hij heeft het even stil gehouden, maar nu mag iedereen het weten. De nieuwslezer heeft nog meer níeuws... hij is opa geworden!