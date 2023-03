Michael J. Fox: ’Parkinson is klote, maar het leven is geweldig’

Ⓒ ANP/HH

De ziekte van Parkinson is volgens Michael J. Fox „klote”, maar de acteur zegt wel dankbaar te zijn voor het leven dat hij heeft. Dat zei de 61-jarige tijdens het South by Southwest Film Festival in Texas waar zijn documentaire Still: A Michael J. Fox Movie werd vertoond.