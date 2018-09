Peter Jan Rens deelt echofoto

Bij de foto schrijft hij: "Het moment dat je beseft dat je weer vader wordt als je naar het wonder kijkt."

Peter Jan maakte een maand geleden door middel van een gedichtje bekend dat zijn vrouw weer zwanger is.

Virginia, nou moe!

Kijk nou eens op jouw clearblue

Het is toch een duidelijke plus...

Krijgt Djelisa een broertje of een zus?

Virginia is nu ongeveer drie maanden in verwachting. Het stel trad afgelopen januari in het huwelijk. Vorige week nog werd Peter Jan door de rechtbank in Zutphen failliet verklaard.

De twee hebben al een dochtertje, Djelisa. Zowel Virginia als Peter Jan heeft een kind uit een vorige relatie.